Alison dos Santos sobra na prova dos 400m com barreiras do Troféu Brasil de Atletismo de 2026Divulgação/Gustavo Alves/CBAt
Com melhor tempo da temporada, Alison dos Santos vence Troféu Brasil
Medalhista olímpico voltou a disputar a competição de atletismo no Ibirapuera após 11 anos
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