Hércules em ação na partida entre Grêmio e Fluminense, ontem - Marina Garcia / Fluminense

Hércules em ação na partida entre Grêmio e Fluminense, ontemMarina Garcia / Fluminense

Publicado 26/07/2026 20:31



O Fluminense voltou a apresentar um futebol muito fraco, fragilidade defensiva e não passou de um empate em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão , em uma péssima partida com muitos erros dos dois lados, os cariocas chegaram ao gol de Hulk graças a um pênalti tosco de mão na bola de Kannemann, mas parou de jogar e foi punido com um gol de sorte dos gaúchos numa das poucas boas jogadas.

Além de mais uma atuação bem ruim que já vem desde antes da parada da Copa do Mundo, o Tricolor das Laranjeiras chegou à quartas rodada seguida sem vencer (três empates e uma derrota) e estagnou na tabela, com 33 pontos. Já os gaúchos seguem em situação delicada na tabela, com 22 pontos, um a mais do que o Vasco, o primeiro na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo de muitos erros e pouco futebol

Uma finalização nada perigosa no gol (de Hulk) e nada menos do que 37 erros de passes, lançamentos ou cruzamentos, segundo o Sofascore. Esse foi o Fluminense em um primeiro tempo muito ruim em Porto Alegre.



Lento e sem criatividade ou solução para superar a tática do Grêmio de fechar o meio de campo e a entrada da área, o time de Zubeldía ainda voltou a repetir a falta de precisão característica. A única boa jogada, com troca de passes, resultou no gol anulado de Hulk, por impedimento.

Para piorar, Arana machucou o joelho direito e precisou ser substituído ainda aos 20 minutos de jogo. Menos mal para o Fluminense que o Grêmio também não jogou bem e teve enorme dificuldade para criar, mas mesmo assim só não abriu o placar porque Fábio saiu nos pés de Tetê e Carlos Vinícius chutou mal em erro de passe do goleiro em saída de bola.

Segundo tempo

Com Canobbio, Lucho Acosta e Serna inoperantes, além de Hulk preso entre um bloco de gremistas, só mesmo um lance acidental poderia ajudar o Fluminense a fazer um gol. E ele aconteceu graças a um erro infantil de Kannemann, que deixou o braço muito aberto na área e deu o azar de a bola tocar nele.



Pênalti claro que Edina Alves precisou do VAR para marcar. E Hulk foi para a cobrança para abrir o placar aos 19 minutos da segunda etapa e fazer o segundo gol pelo Tricolor das Laranjeiras, o primeiro oficial. Pouco depois a vantagem quase foi desperdiçada em bobeira do time, mas Fábio salvou com grande defesa.

E o Fluminense simplesmente parou de jogar. E num jogo cheio de erros, houve espaço para Diego Caito brilhar em sua estreia, com uma bela jogada para o Grêmio empatar aos 44 minutos. Ao receber uma inversão de bola, ganhou de um Renê perdido e contou com a sorte de seu chute desviar em Freytes para enganar Fábio.

Curiosamente, o gol tomado aconteceu pouco depois que Ignácio entrou junto a Thiago Silva , que foi titular em seu retorno ao clube, e Freytes. Fábio ainda evitou um resultado ainda pior ao fazer grande defesa no fim, pegando uma cabeçada quase em cima da linha.