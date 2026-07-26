Luis Zubeldía analisa empate do Fluminense com o Grêmio - Marina Garcia/Fluminense

Luis Zubeldía analisa empate do Fluminense com o GrêmioMarina Garcia/Fluminense

Publicado 26/07/2026 21:40

admitiu que o time ficou devendo e apontou problemas ofensivos e e um defensivo no gol sofrido.

O Fluminense jogou mal e mesmo assim teve a chance de vencer, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre. Diante do que foi a partida, o técnico Luís Zubeldía não considerou o resultado ruim, mas

"Foi uma partida muito equilibrada. No primeiro tempo tivemos um certo controle, mas faltou profundidade, não aproveitamos os espaços durante as transições. No segundo tempo, quando não acontecia nada, fizemos o gol, mas depois numa jogada acidental eles empataram. O importante é sempre somar pontos como visitante. Claro que queríamos fazer os três pontos, mas o resultado foi justo", analisou o técnico.



Além da falta de profundidade, Zubeldía viu outro problema na postura do time na partida, ao ser perguntado se faltou agressividade no ataque.



"Sim, faltou agressividade. Vamos encontrar as melhores soluções. Pode ser que falte um pouco de profundidade, mas é certo que tínhamos a bola, o Grêmio ficava atrás da linha da bola e tínhamos que trabalhar em espaços curtos. As equipes que nos enfrentam costumam jogar com um bloco baixo para que não consigamos nos conectar. É uma situação que estamos melhorando", analisou.



Já em relação ao gol sofrido, o técnico considerou como normal o fato de o Fluminense ter recuado para segurar o resultado diante da pressão do Grêmio pelo empate, nos minutos finais.



"No futebol tem esses impulsos finais do time que está atrás. Não te garante nada colocar um jogador nesse período para ter controle de jogo. Nesse aspecto ajuda a tirar cruzamentos e bola parada. São minutos que jogar bem", disse.



Ainda assim, Zubeldía reclamou do gol sofrido: "Era uma jogada evitável. Teve uma mudança de direção que, se o Renê interpreta um pouco antes, poderia interceptar. Depois perdeu o mano a mano e aí foi azar. Nos minutos finais, ou você tem contra-ataque, ou domínio ou se defende bem. Hoje não conseguimos fazer bem nenhum dos três".