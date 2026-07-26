Suárez em jogo do Inter MiamiTim Austen / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Estados Unidos - Luis Suárez mandou uma mensagem para Loco Abreu após garantir a vitória do Inter Miami sobre o CF Montréal por 1 a 0, na noite de sábado (25), pela Major League Soccer (MLS). Isso porque ele anotou o único gol do jogo com uma cobrança de pênalti de cavadinha.
O atacante compartilhou um vídeo do lance no story do Instagram, marcou Loco Abreu no post e escreveu: "Era assim?".
Post de Suárez no story do Instagram - Reprodução / Instagram @luisssuarez9
Post de Suárez no story do InstagramReprodução / Instagram @luisssuarez9
Leia mais: Messi tenta se disfarçar para ir a jogo da quarta divisão da Argentina
Loco Abreu ficou conhecido também pelos gols de cavadinha em cobranças de pênalti. No futebol brasileiro, o mais marcante foi na final da Taça Rio de 2010, contra o Flamengo.
Naquela ocasião, fez o segundo gol do Botafogo na vitória por 2 a 1. Com o triunfo, o Alvinegro seria ainda campeão do Carioca.
O camisa 13 também marcou dessa forma na Copa do Mundo de 2010. Nas quartas de final, o confronto entre Uruguai e Gana foi para a decisão por pênaltis, e Loco Abreu fez de cavadinha o gol que garantiu a classificação da Celeste para a próxima fase do torneio.
fotogaleria
Suárez em jogo do Inter Miami
Post de Suárez no story do Instagram