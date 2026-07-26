Suárez em jogo do Inter Miami - Tim Austen / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Suárez em jogo do Inter MiamiTim Austen / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 26/07/2026 18:51

Estados Unidos - Luis Suárez mandou uma mensagem para Loco Abreu após garantir a vitória do Inter Miami sobre o CF Montréal por 1 a 0, na noite de sábado (25), pela Major League Soccer (MLS). Isso porque ele anotou o único gol do jogo com uma cobrança de pênalti de cavadinha.

O atacante compartilhou um vídeo do lance no story do Instagram, marcou Loco Abreu no post e escreveu: "Era assim?".

Post de Suárez no story do Instagram Reprodução / Instagram @luisssuarez9

Loco Abreu ficou conhecido também pelos gols de cavadinha em cobranças de pênalti. No futebol brasileiro, o mais marcante foi na final da Taça Rio de 2010, contra o Flamengo.

Naquela ocasião, fez o segundo gol do Botafogo na vitória por 2 a 1. Com o triunfo, o Alvinegro seria ainda campeão do Carioca.

O camisa 13 também marcou dessa forma na Copa do Mundo de 2010. Nas quartas de final, o confronto entre Uruguai e Gana foi para a decisão por pênaltis, e Loco Abreu fez de cavadinha o gol que garantiu a classificação da Celeste para a próxima fase do torneio.

