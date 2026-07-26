Suárez em jogo do Inter MiamiTim Austen / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Suárez manda mensagem para Loco Abreu após fazer gol de cavadinha
Uruguaio garantiu a vitória do Inter Miami em partida da MLS
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