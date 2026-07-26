Santi Rodríguez entrou no fim da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro - Reprodução / TV Globo

Santi Rodríguez entrou no fim da vitória do Botafogo sobre o CruzeiroReprodução / TV Globo

Publicado 26/07/2026 18:22

Quando a partida estava com 35 minutos do segundo tempo, Santi Rodríguez foi chamado para entrar e, num primeiro momento, recusou-se e mostrou irritação.

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 , no Mineirão, mas nem tudo foi alegria., Santi Rodríguez foi chamado para entrar e, num primeiro momento, recusou-se e mostrou irritação.

Segundo a transmissão da TV Globo, o jogador do Glorioso foi chamado pelo auxiliar de Franlcim Carvalho e fez o gesto de não com o dedo. Ele ainda teria dito que não iria entrar faltando 10 minutos para o jogo acabar.



Coube a Marçal convencer Santi Rodríguez, que também conversou com o auxiliar do Botafogo. Logo depois, ele substituiu Montoro.



Em baixa, o jogador uruguaio tem recebido poucas oportunidades com Franclim Carvalho nas últimas rodadas do Brasileirão. Desde o retorno do Botafogo após a Copa do Mundo, ele entrou no segundo tempo contra Santos (aos 19 minutos), Vitória (aos 34) e Cruzeiro (aos 36).



Nas últimas 10 partidas em que esteve em campo, Santi Rodríguez só foi titular em duas.