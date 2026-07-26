Chancel Mbemba defendeu a RD Congo na Copa do MundoLars Baron / Getty Images North America / Getty Images via AFP
Botafogo tenta a contratação de zagueiro que disputou a Copa do Mundo
Ele ficou livre no mercado após deixar o Lille, da França
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