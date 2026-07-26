Chancel Mbemba defendeu a RD Congo na Copa do Mundo - Lars Baron / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Chancel Mbemba defendeu a RD Congo na Copa do MundoLars Baron / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 26/07/2026 22:25

Rio - O Botafogo está no mercado em busca de zagueiro e negocia a contratação de Chancel Mbemba, de 31 anos. O defensor foi titular e capitão da seleção da RD Congo na Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada primeiro pelo 'Canal do TF'.

Ao longo da carreira, Mbemba vestiu a camisa de clubes europeus, como Anderlecht (BEL), Newcastle (ING), Porto (POR) e Olympique de Marselha (FRA). Ele está sem clube desde que deixou o Lille (FRA) no meio deste ano.



O Glorioso também mostrou interesse em Nathan Silva, do Pumas (MEX), mas as conversas iniciais não avançaram. Apesar disso, ele segue no radar da diretoria.

O Alvinegro teve duas baixas na zaga: Alexander Barboza foi para o Palmeiras; e Bastos rescindiu contrato. Nesta janela, a SAF trouxe Lucas Monzón, que ainda não estreou.

Atualmente, a dupla de zaga titular do Botafogo é formada por Justino, uma 'Joia do Bairro', e Ferraresi, que está emprestado pelo São Paulo. O lateral-esquerdo Marçal também é utilizado na função.