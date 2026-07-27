Danilo em treino pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/07/2026 18:50

Rio - O volante Danilo, de 25 anos, não se transferiu para o Palmeiras, mas ainda pode deixar o Botafogo nas próximas semanas. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador tem um clube como principal desejo na atual janela de transferências.

O clube seria o Newcastle, da Inglaterra, que tem Bruno Guimarães, que foi companheiro de seleção brasileira com Danilo na Copa do Mundo, como destaque. A equipe já fez uma sondagem pelo jogador do Botafogo antes da competição.

Danilo atuou pelo Nottingham Forest e tem o desejo de voltar ao futebol inglês. O Botafogo também acredita que poderá receber uma proposta do exterior pelo volante por algo em torno de 28 milhões de euros (R$ 160 milhões), valor proposto pelo Palmeiras.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 28 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.