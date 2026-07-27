Danilo em treino pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo
Danilo deseja atuar em equipe de companheiro da Seleção na Copa
Jogador, de 25 anos, ainda tem futuro indefinido
Danilo deseja atuar em equipe de companheiro da Seleção na Copa
Jogador, de 25 anos, ainda tem futuro indefinido
Botafogo acerta saída de Elias Manoel para clube de Loco Abreu
Atacante reforçará o Tijuana, do México, em transferência sem custos
Torcedores do Botafogo elogiam atuação de Montoro: 'Joia absurda'
Jogador, de 19 anos, foi destaque contra o Cruzeiro
Reforço do Botafogo, Warleson demonstra segurança nos primeiros jogos
Goleiro larga na frente em disputa por titularidade
Jovens da base se destacam no Botafogo sob comando de Franclim
Justino fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro neste domingo (26)
Botafogo tenta a contratação de zagueiro que disputou a Copa do Mundo
Ele ficou livre no mercado após deixar o Lille, da França
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.