Rio — O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (26), no Mineirão, com participações decisivas de jogadores revelados pela base alvinegra. O único gol do jogo foi marcado pelo jovem zagueiro Justino, que se consolida cada vez mais na defesa após a saída de Alexander Barboza. Além de ter balançado as redes, o atleta ainda teve bons números de cortes e recuperações de bola.
O volante Huguinho também tem recebido elogios dos torcedores pelas suas atuações. Já os atacantes Lucas Emanuel e Kauan Toledo se destacaram no jogo contra o Santos, no último dia 16 de julho, quando marcaram gol e assistência, respectivamente.
O técnico Franclim Carvalho ainda conta com outras opções que vieram da base, como o atacante Kadir e o goleiro Cleber Lucas. Em entrevista após o jogo, o treinador falou sobre a utilização das "joias do bairro".
"Esse misto entre jogadores experientes, vivenciados, com 27 ou 28 anos, e os atletas que vêm da base, é muito importante para nós. Principalmente para que os jogadores da base tenham suporte para crescer. Depois, eles dão aquilo de que eu gosto, que é andamento. Seja nos treinos ou nos jogos, são muito competitivos, trabalham muito, e é isso que peço à minha equipe", destacou.
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