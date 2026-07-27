Justino na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro - Vítor Silva / Botafogo

Justino na vitória do Botafogo sobre o CruzeiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/07/2026 10:10 | Atualizado 27/07/2026 12:25

O técnico Franclim Carvalho ainda conta com outras opções que vieram da base, como o atacante Kadir e o goleiro Cleber Lucas. Em entrevista após o jogo, o treinador falou sobre a utilização das "joias do bairro"."Esse misto entre jogadores experientes, vivenciados, com 27 ou 28 anos, e os atletas que vêm da base, é muito importante para nós. Principalmente para que os jogadores da base tenham suporte para crescer. Depois, eles dão aquilo de que eu gosto, que é andamento. Seja nos treinos ou nos jogos, são muito competitivos, trabalham muito, e é isso que peço à minha equipe", destacou.