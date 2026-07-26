Justino comemora o gol marcado em Cruzeiro x Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Justino comemora o gol marcado em Cruzeiro x BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2026 18:00

No encontro entre os times de Artur Jorge e Franclim Carvalho, o ex-auxiliar levou a melhor. Com uma atuação segura e sem muitos sustos no segundo tempo, o Botafogo foi eficiente na única grande chance que teve e venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, com gol de Justino, em pleno Mineirão, pelo Brasileirão

O resultado encerra uma invencibilidade de nove partidas da equipe mineira. Já o Glorioso chega a 29 pontos, ultrapassa o adversário (com 27) e sobe no Top-10 do campeonato.



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Cruzeiro não faz, e Botafogo marca no primeiro tempo

Os dois treinadores ainda não estavam no comando das equipes no duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão, em 30 de janeiro. Quase seis meses depois, o Botafogo começou a partida no Mineirão com apenas seis jogadores dos 15 que estiveram presentes no 4 a 0 da primeira rodada.

Um deles foi Danilo, destaque daquele confronto e que voltou à equipe titular. Mas quem se destacou nos primeiros 45 minutos foi Justino, que nem sequer foi relacionado no confronto entre as equipes no primeiro turno. O jovem de 20 anos, uma das novidades nas últimas partidas, fez o gol que abriu o placar, de cabeça após escanteio, aos 40 minutos.



Àquela altura, o Glorioso já havia passado sufoco na primeira parte do jogo e só não ficou em desvantagem porque o Cruzeiro foi incompetente. Romero cabeceou livre, mas em cima de Warleson, aos 19, e Kaio Jorge chutou para fora cara a cara com o goleiro botafoguense.

Este lance aos 23 minutos, aliás, foi a tônica do duelo: muitos erros dos dois lances que levaram os dois técnicos ao desespero. Pelo lado do Glorioso, o maior problema foram os passes errados, especialmente na saída de bola, enquanto o Cruzeiro falhou nas finalizações e na criação das jogadas.

Segundo tempo sem muitas chances de gol

Para Artur Jorge, além da atuação decepcionante da Raposa, os desfalques que já eram grandes para a partida em casa (não teve Gerson e Matheus Pereira, por exemplo), aumentaram com novos problemas físicos. Obrigado a fazer três mudanças até os 15 minutos da segunda etapa, o português viu o Botafogo crescer com uma mudança de Franclim Carvalho.



A entrada de Kauan Toledo no lugar de Danilo fez o time sair do sufoco por causa de erros de passes. Warleson já havia salvo em chute de Arroyo, aos 18. E Justino quase fez outro gol de cabeça após cobrança de falta para área, mas parou em Otávio, aos 29.

Kadir, Santi Rodríguez, Marçal e Villalba também foram a campo para reforçar a energia do time para seguir competitivo na marcação e para poder chegar ao ataque, já que Montoro, Arthur Cabral, Alex Telles e Matheus Martins cansaram. O time deu uma piorada e aceitou a pressão do Cruzeiro, que só criou uma chance clara, em bobeira na marcação em escanteio, mas Jonathan Jesus cabeceou para fora.