Rio - A vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, neste domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, foi especial para Alex Telles. O lateral-esquerdo completou 100 jogos com a camisa do time. Por meio das redes sociais, o Alvinegro parabenizou o atleta.
"Herdeiro da mística camisa 13, nosso capitão Alex Telles completa 100 jogos com a Gloriosa Camisa neste domingo! Parabéns e muito obrigado, Alex! A Família Botafogo te ama!", escreveu o perfil do Alvinegro.
Em entrevista à TV Globo após a partida, Alex Telles, que deu a assistência para o gol de Justino, celebrou a marca. "Isso aqui é para poucos. Uma camisa gloriosa e histórica. Fico muito feliz com isso".
Oficializado como reforço do Botafogo no início de setembro de 2024, ele foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.
O lateral, inclusive, fez de pênalti o segundo gol do Glorioso na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da competição continental. O camisa 13 segue como peça importante do time, além de ser uma das lideranças do elenco. O contrato de Telles com o Botafogo vai até o fim de 2026.
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