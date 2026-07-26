Franclim Carvalho enfrentou pela primeira vez o amigo Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho enfrentou pela primeira vez o amigo Artur JorgeVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2026 19:37

"Claro que se eu tenho amigos do outro lado é diferente, mas durante os cento e poucos minutos nós esquecemos isso. Eu sou um pouco nervoso, digamos assim. Vivo um pouco o jogo. Nesse, tem que ter uma forma de estar diferente. Tenho amigos do lado de lá", afirmou em coletiva de imprensa.



Além de elogiar o amigo Artur Jorge, Franclim também aproveitou para brincar sobre o resultado do confronto.



"Como eu disse, era importante eu sair no final sorrindo. Sorriu para nós, ainda bem. Mas eu desejo muito sucesso a eles, exceto quando jogarem contra nós", disse, relembrando a fala de antes da partida.



insatisfação de Santi Rodríguez, que

Mas o domingo não foi só felicidade para Franclim Carvalho. Afinal, ele precisou abordar a, que reclamou de entrar no fim da partida

E preferiu desconversar para não aumentar a polêmica: "Não sabia. É uma novidade. Não falei com Santi, Luis, ninguém. Irei falar com eles para saber o que passou. É uma novidade. Depois posso responder isso claramente".

Outras declarações de Franclim Carvalho

Quebra de jejum de 10 anos contra o Cruzeiro no Mineirão

"Eu não gosto muito de me agarrar a isso, porque às vezes vira um pouco contra nós. O Botafogo pode ter depois números interessantes e eu posso ter o azar de um dia fazer ou quebrar um registro. Depois vão me cobrar que o Botafogo ganhava há 10 anos seguidos contra x adversários e agora está há 10 anos sem ganhar. Para nós é importante ganhar. E hoje foi importante ganhar".

Mais sobre enfrentar Artur Jorge

"Obviamente o Artur é uma pessoa muito importante na minha carreira e na minha vida. Depois tem também o João Cardoso, o André Cunha e o Tiago Lopes. Estão na história do Botafogo e ninguém vai apagar isso, porque o ano de 2024 fica na memória de todo mundo. Todos os botafoguenses devem estar gratos ao Artur, à comissão, às pessoas que já saíram, também aos jogadores".