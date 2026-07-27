Álvaro Montoro contra o Cruzeiro na vitória por 1 a 0, no Mineirão - Reprodução/Botafogo

Álvaro Montoro contra o Cruzeiro na vitória por 1 a 0, no MineirãoReprodução/Botafogo

Publicado 27/07/2026 15:09

Rio - A atuação de Álvaro Montoro na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro , em partida válida pelo Brasileirão, no domingo (26), no Mineirão, fez torcedores alvinegros elogiaram em rendimento do argentino. Além dos alvinegros, outros também exaltaram o jovem nas redes sociais.

Sua habilidade com a bola no pé, arrancada, drible curto e, principalmente, sua capacidade de "esconder" a bola do adversário são os pontos que mais chamam atenção sobre o jogador. Montoro tem apenas 19 anos e chegou ao Botafogo no meio de 2025, fazendo sua estreia durante o Mundial de Clubes.

"Garoto novo, habilidoso e com grande potencial. Temos uma joia absurda! (...)" disse um torcedor por meio do "X", o antigo Twitter. Outro botafoguense foi além "Montoro com toda certeza é o jogador mais talentoso que vi com essa camisa".

Enquanto isso, os torcedores dos rivais se questionam como um jogador tão habilidoso ainda estaria em um clube que não compete pelos principais títulos: "Não sei é como não vendeu ainda hahaha. Não é possível que não tenha aparecido nenhum time europeu para fazer proposta, visto que o botafogo precisa fazer caixa".

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Dá licença, posso alegrar seu dia com um Álvaro Montoro x Cruzeiro aqui?



Significado de craque. pic.twitter.com/otKcN9myl6 — Informa Fogo (@informafogo) July 27, 2026 *Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato



