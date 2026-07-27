Sem espaço, Elias Manoel disputou apenas seis jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Sem espaço, Elias Manoel disputou apenas seis jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/07/2026 18:39 | Atualizado 27/07/2026 18:48





Sem conseguir espaço no elenco, Elias disputou apenas seis partidas com a camisa alvinegra e não marcou gols. A forte concorrência no setor ofensivo contribuiu para que fosse emprestado ao Santa Clara, de Portugal, em julho do ano passado.

Rio - O Botafogo acertou a saída do atacante Elias Manoel para o Tijuana, do México, equipe comandada pelo ídolo Loco Abreu. Segundo informações do 'ge', o jogador será liberado sem custos, enquanto o clube carioca manterá um percentual sobre uma futura negociação.Sem conseguir espaço no elenco, Elias disputou apenas seis partidas com a camisa alvinegra e não marcou gols. A forte concorrência no setor ofensivo contribuiu para que fosse emprestado ao Santa Clara, de Portugal, em julho do ano passado.

No futebol português, entrou em campo 18 vezes. Por lá, balançou as redes em três oportunidades, porém não concedeu assistências.

Elias Manoel chegou ao Botafogo em fevereiro de 2025, após passagem de três temporadas pelo New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Na época, a diretoria desembolsou aproximadamente 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões à época) para contratá-lo.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato