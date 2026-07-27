Warleson fez defesa importante para o BotafogoVitor Silva / Botafogo
Reforço do Botafogo, Warleson demonstra segurança nos primeiros jogos
Goleiro larga na frente em disputa por titularidade
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Jovens da base se destacam no Botafogo sob comando de Franclim
Justino fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro neste domingo (26)
Botafogo tenta a contratação de zagueiro que disputou a Copa do Mundo
Ele ficou livre no mercado após deixar o Lille, da França
Botafogo parabeniza Telles por marca: 'Herdeiro da mística camisa 13'
Lateral-esquerdo também celebrou ter completado 100 jogos pelo Glorioso
Franclim minimiza reação de Santi Rodríguez e brinca sobre Artur Jorge
Técnico do Botafogo prefere não entrar em polêmica e celebra bom resultado no Mineirão
Botafogo: Santi Rodríguez se recusa a entrar, mas volta atrás, diz TV
Uruguaio mostrou irritação por ser chamado no fim da partida pelo segundo jogo seguido do Glorioso
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