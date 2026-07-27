Warleson fez defesa importante para o Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Warleson fez defesa importante para o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/07/2026 13:55 | Atualizado 27/07/2026 14:58

Rio - Reforço do Botafogo para a sequência da temporada, Warleson largou na frente na disputa por um lugar no time titular. O goleiro, de 29 anos, teve mais uma atuação segura na meta alvinegra e foi peça fundamental para a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 , neste último domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Os números reforçam a importância de Warleson. O Cruzeiro finalizou 16 vezes, sendo seis na direção do gol e todas defendidas pelo goleiro. Das seis defesas, cinco foram dentro da área. O time mineiro teve três grandes chances e 1.59 de "xG" (sigla em inglês para "gols esperados"). O arqueiro alvinegro, no entanto, evitou 1.38 gols, segundo os dados do "SofaScore".

Warleson estreou no empate sem gols com o Vitória, na quinta-feira (23), no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o goleiro foi menos exigido do que contra o Cruzeiro e fez apenas uma defesa, mas mesmo assim foi importante para o Alvinegro voltar a terminar uma partida sem sofrer gols após seis meses.

Contratado nesta janela de transferências, Warleson chegou para ocupar o lugar de Neto, que rescindiu o contrato com o Botafogo. Além dele, também chegou o goleiro Gabriel Batista, cria do Flamengo. Por outro lado, Léo Linck também deixou o clube rumo ao futebol português. O Alvinegro ainda conta com Raul e o jovem equatoriano Christian Loor.