De la Cruz não consegue se livrar das lesões e perdeu espaço no Fla com a chegada de Leonardo Jardim - Gilvan de Souza / Flamengo

De la Cruz não consegue se livrar das lesões e perdeu espaço no Fla com a chegada de Leonardo JardimGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2026 09:54

admitir que não é possível chegar ao valor pedido pelo Rubro-Negro.

Peñarol quer Nico de La Cruz , que também deseja a transferência. É o que garante o presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, apesar de

O dirigente revelou que mantém contato com o jogador de 29 anos e abriu negociações. Um dos motivos para Nico voltar ao país seria buscar mais tempo de jogo, já que no Brasil vem sofrendo com problemas físicos seguidos e virou uma das últimas opções no meio de campo.



"Ele tem vontade de ficar um tempo no país dele. Ele já se declarou torcedor do clube. Não tem todos os minutos que pretendia. E, bom, começamos a sondar a vontade do jogador e tivemos algumas conversas com o presidente (Luiz Eduardo Baptista, o Bap) e outra com o diretor esportivo (José Boto). Já estamos nisso há quase 25 dias", disse Ruglio ao canal de YouTube El Espectador Deportes.



O presidente do Peñarol inicialmente queria convencer o Flamengo a liberar de La Cruz por empréstimo sem custos, o que já foi descartado. A principal questão é financeira, já que os dirigentes rubro-negros querem recuperar parte do alto investimento pela compra do jogador em 2024, junto ao River Plate, de mais de R$ 100 milhões.



"São coisas muito difíceis de acontecer, mas, se você não tentar, com certeza elas não vão acontecer. Estamos vendo se tem alguma possibilidade e tentando, mas sabendo que são é muito difícil de vir", explicou Ruglio.



"Não temos uma negociação nem perto de ser fechada. Hoje não tem nada além da intenção de trazer o jogador em condições uruguaias, não nas do Flamengo. E, bom, o jogador quer vir".



Nico de La Cruz pelo Flamengo



O meio-campista uruguaio tem contrato até o fim de 2028. Sem conseguir uma sequência por causa das lesões e dores especialmente no joelho direito, ele disputou 94 partidas em duas temporadas e meia.