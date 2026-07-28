Léo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/07/2026 14:12

Rio - O Flamengo recusou a proposta do Besiktas, da Turquia, de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), pelo zagueiro Léo Pereira . O Rubro-Negro enviou um e-mail deixando claro que não tem interesse no negócio. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O defensor, de 30 anos, que fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, tem o sonho de atuar no futebol europeu, porém, o Besiktas, e o futebol turco, não são as opções que mais agradam o atleta.

O Flamengo irá propor uma valorização ao zagueiro e também um novo contrato. Léo Pereira tem vínculo até o fim de 2027 e seus vencimentos ainda são considerados abaixo do valor que o defensor tem no momento no mercado.

O zagueiro é considerado peça fundamental na equipe de Leonardo Jardim. No Flamengo desde 2020, Léo Pereira deu a volta por cima depois de um começo ruim e está na galeria dos defensor mais vitoriosos da história do Rubro-Negro.

No total, Léo Pereira soma 304 jogos, 18 gols e cinco assistências. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Pelo Flamengo, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, além de outros títulos de menor expressão.