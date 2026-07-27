Conversas entre o Flamengo e a prefeitura de MaricáDivulgação / Flamengo
Fla e Maricá avançam em parceria para fortalecer o futebol feminino
Luiz Eduardo Baptista e Quaquá se reuniram para abordar projeto
Boto vê pênalti não marcado e quer esclarecimento sobre semiautomático
Diretor técnico de futebol do Flamengo ainda reclamou de falta de critério
Peñarol faz oferta de empréstimo por De La Cruz
Meia, de 29 anos, tem contrato até dezembro de 2028
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Jorginho elogia dupla do Flamengo: 'Me ajudam muito'
O camisa 21 também contou que se adapta às características dos dois volantes
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Meio-campista participou da primeira atividade com a equipe desde a lesão e aguarda decisão de Leonardo Jardim
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