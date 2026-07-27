Conversas entre o Flamengo e a prefeitura de Maricá - Divulgação / Flamengo

Conversas entre o Flamengo e a prefeitura de MaricáDivulgação / Flamengo

Publicado 27/07/2026 19:01

Rio - O Flamengo e a Prefeitura de Maricá estão dialogando para uma parceria voltada ao desenvolvimento do futebol feminino. O presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, e o prefeito Washington Quaquá debateram a criação do projeto Flamengo Maricá. A parceria envolveria todas as categorias da modalidade, com foco especial nas categorias de base.

A iniciativa prevê a união da tradição do Flamengo na formação de talentos, o clube conquistou recentemente títulos do Carioca, Copinha e Brasileiro, no sub-20, com os investimentos e as políticas públicas desenvolvidas por Maricá, ampliando as oportunidades para meninas e jovens que desejam seguir carreira no futebol.

Washington Quaquá ao lado de Luiz Eduardo Baptista Divulgação

O projeto também integra o planejamento para fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento, incluindo investimentos em infraestrutura esportiva. Com a parceria, Flamengo e Maricá desejam contribuir para o crescimento do futebol feminino, criando um ambiente de excelência para o desenvolvimento de atletas e consolidando o município como um importante polo da modalidade no país