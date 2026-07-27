Lorran em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Lorran em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/07/2026 12:10

A negociação pode incluir uma opção de compra, mas o Flamengo tende a não concordar com a situação, a não ser que o valor seja considerado acima do esperado. Na última temporada, Lorran foi emprestado ao Pisa, da Itália, em sua primeira experiência no futebol europeu.

Lorran entrou em campo nos dois últimos jogos do Flamengo, depois da paralisação para a Copa do Mundo. O jovem marcou na goleada por 4 a 0 diante da Chapecoense. No futebol italiano, o jovem pouco atuou, ele entrou em campo em nove partidas.

Considerado uma das maiores revelações da base do Flamengo, o jovem se profissionalizou em 2023 e teve no ano seguinte seu período com mais jogos no Rubro-Negro. Ele entrou em campo em 27 partidas, anotou um gol e deu três assistências.