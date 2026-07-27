Emerson Royal em campo pelo Flamengo neste domingo (26), contra o São PauloAdriano Fontes / Flamengo
"Acredito que eu venho fazendo uma temporada muito boa, não somente depois da parada da Copa do Mundo. O que é falado fora eu costumo não ver. Como sempre falei, eu sei do meu valor, do meu potencial, o que eu posso entregar e eu venho fazendo isso desde o começo do ano, nesta temporada eu comecei muito bem e vou continuar trabalhando", disse.
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'Forma diferente de jogar'
"O Royal teve uma evolução muito grande de rendimento no último período, mas o Varela também é um jogador de muita qualidade. O Varela esteve dois meses com a seleção, e isso não envolve apenas a questão física, mas também a dinâmica de jogo", disse.
"É uma forma diferente de jogar [do Uruguai] e, às vezes, vocês não têm essa sensibilidade. Um jogador que passa dois meses, ou um mês e meio, treinando com outro treinador e com referências diferentes precisa se readaptar. O Uruguai faz uma marcação homem a homem e joga com uma estratégia completamente diferente da utilizada pelo Flamengo", concluiu.
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