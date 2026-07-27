Emerson Royal em campo pelo Flamengo neste domingo (26), contra o São Paulo - Adriano Fontes / Flamengo

Emerson Royal em campo pelo Flamengo neste domingo (26), contra o São PauloAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/07/2026 07:42





"Acredito que eu venho fazendo uma temporada muito boa, não somente depois da parada da Copa do Mundo. O que é falado fora eu costumo não ver. Como sempre falei, eu sei do meu valor, do meu potencial, o que eu posso entregar e eu venho fazendo isso desde o começo do ano, nesta temporada eu comecei muito bem e vou continuar trabalhando", disse.



LEIA MAIS: Jardim vê segundo tempo de detalhes e explica erros do Flamengo em gol Rio - O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, analisou a própria temporada em entrevista após o empate em 1 a 1 contra o São Paulo , neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular nas últimas partidas, o jogador afirmou que está fazendo um ano "muito bom" e seguirá trabalhando para manter o desempenho."Acredito que eu venho fazendo uma temporada muito boa, não somente depois da parada da Copa do Mundo. O que é falado fora eu costumo não ver. Como sempre falei, eu sei do meu valor, do meu potencial, o que eu posso entregar e eu venho fazendo isso desde o começo do ano, nesta temporada eu comecei muito bem e vou continuar trabalhando", disse.

'Forma diferente de jogar'





"O Royal teve uma evolução muito grande de rendimento no último período, mas o Varela também é um jogador de muita qualidade. O Varela esteve dois meses com a seleção, e isso não envolve apenas a questão física, mas também a dinâmica de jogo", disse.



"É uma forma diferente de jogar [do Uruguai] e, às vezes, vocês não têm essa sensibilidade. Um jogador que passa dois meses, ou um mês e meio, treinando com outro treinador e com referências diferentes precisa se readaptar. O Uruguai faz uma marcação homem a homem e joga com uma estratégia completamente diferente da utilizada pelo Flamengo", concluiu.



LEIA MAIS: Léo Pereira lamenta empate do Flamengo: 'Atrapalha muito' Quem também analisou o setor direito do campo foi o técnico Leonardo Jardim. Em entrevista coletiva depois do confronto, o comandante detalhou a disputa entre Royal e Varela, que disputou a Copa do Mundo pela seleção uruguaia e estava no banco de reservas."O Royal teve uma evolução muito grande de rendimento no último período, mas o Varela também é um jogador de muita qualidade. O Varela esteve dois meses com a seleção, e isso não envolve apenas a questão física, mas também a dinâmica de jogo", disse."É uma forma diferente de jogar [do Uruguai] e, às vezes, vocês não têm essa sensibilidade. Um jogador que passa dois meses, ou um mês e meio, treinando com outro treinador e com referências diferentes precisa se readaptar. O Uruguai faz uma marcação homem a homem e joga com uma estratégia completamente diferente da utilizada pelo Flamengo", concluiu.

Próximo confronto

Com o empate, o Flamengo, segundo colocado do Brasileirão com um jogo a menos, subiu a 38 pontos, enquanto o líder Palmeiras tem 44 pontos e perdeu para o Atlético-MG também neste domingo. O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (29), às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada.