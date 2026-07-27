Paquetá treina com elenco do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/ CRF

Paquetá treina com elenco do FlamengoFoto: Adriano Fontes/ CRF

Publicado 27/07/2026 15:52





Esta foi a primeira vez que o atleta treinou com o restante da equipe desde a lesão. Anteriormente, ele estava entregue à preparação física para finalizar a fase de transição.



A decisão sobre o retorno do jogador está nas mãos de Leonardo Jardim e de sua comissão técnica. Recentemente, o treinador optou por não relacionar Léo Ortiz para o jogo contra o São Paulo, no último domingo (26), porque o zagueiro teve poucos dias de treino com o grupo, mesmo recuperado de lesão. O foco principal é que Paquetá esteja disponível para o jogo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, em agosto. Rio - Lucas Paquetá está próximo de retornar aos gramados pelo Flamengo . O meio-campista, de 28 anos treinou, em campo com os companheiros nesta segunda-feira (27), mostrou estar recuperado da lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e pode ser novidade no duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira (29).Esta foi a primeira vez que o atleta treinou com o restante da equipe desde a lesão. Anteriormente, ele estava entregue à preparação física para finalizar a fase de transição.A decisão sobre o retorno do jogador está nas mãos de Leonardo Jardim e de sua comissão técnica. Recentemente, o treinador optou por não relacionar Léo Ortiz para o jogo contra o São Paulo, no último domingo (26), porque o zagueiro teve poucos dias de treino com o grupo, mesmo recuperado de lesão. O foco principal é que Paquetá esteja disponível para o jogo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, em agosto.





Lucas Paquetá se lesionou enquanto defendia a seleção brasileira na Copa do Mundo. A lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Japão, pela segunda fase da competição, em junho. O meio-campista iniciou a recuperação ainda com a Seleção Brasileira, nos Estados Unidos, e, após a eliminação para a Noruega, se reapresentou ao Flamengo.



Com a liberação de Paquetá e, recentemente, de Léo Ortiz, o Rubro-Negro ainda tem Gonzalo Plata (tendinite no joelho direito) e Luiz Araújo (em transição física) no departamento médico. Leia mais: Clube espanhol deseja a contratação de meia-atacante do Flamengo Lucas Paquetá se lesionou enquanto defendia a seleção brasileira na Copa do Mundo. A lesão ocorreu na vitória do Brasil sobre o Japão, pela segunda fase da competição, em junho. O meio-campista iniciou a recuperação ainda com a Seleção Brasileira, nos Estados Unidos, e, após a eliminação para a Noruega, se reapresentou ao Flamengo.Com a liberação de Paquetá e, recentemente, de Léo Ortiz, o Rubro-Negro ainda tem Gonzalo Plata (tendinite no joelho direito) e Luiz Araújo (em transição física) no departamento médico.

Lucas Paquetá retornou ao Flamengo no inicio de 2026 após passagem pela Europa. Na atual temporada, disputou 24 jogos e anotou oito gols.



O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. No momento, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com 38 pontos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato