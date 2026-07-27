De la Cruz durante treinamento pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

De la Cruz durante treinamento pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/07/2026 19:50

Rio - O meia Nicolás de La Cruz, de 29 anos, pode deixar o Flamengo . De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o Peñarol, do Uruguai, deseja o empréstimo de um ano do atleta e já recebeu o "ok" do staff para negociar com o Rubro-Negro.

De La Cruz, que defendeu o Uruguai na Copa do Mundo, sofreu com mais um problema físico que o impediu de treinar por cerca de uma semana. O uruguaio se reapresentou em boas condições físicas, segundo o técnico Leonardo Jardim. O problema aconteceu num trabalho de força com o departamento médico, quando sentiu dores musculares.

No começo de 2024, o Flamengo desembolsou cerca de 16 milhões de dólares (algo em torno de R$ 78 milhões na cotação da época) à vista pela multa rescisória para contratar Nicolás de la Cruz do River Plate. Ele assinou até dezembro de 2028.

Apesar disso, o uruguaio nunca conseguiu retribuir dentro de campo o esperado pelos torcedores do Flamengo. No total, fez 94 partidas, anotou quatro gols e seis assistências.