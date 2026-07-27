De La Cruz em treino do Flamengo - Adriano Fontes

De La Cruz em treino do FlamengoAdriano Fontes

Publicado 27/07/2026 10:43

sofreu com mais um problema físico que o impediu de treinar por cerca de uma semana.

Fora do empate em 1 a 1 com o São Paulo , Nico de La Cruz segue como ausência nos jogos do Flamengo desde que retornou da Copa do Mundo. Ao contrário de outros companheiros que já foram relacionados, ele

O volante uruguaio se reapresentou em boas condições físicas, segundo o técnico Leonardo Jardim. O problema aconteceu num trabalho de força com o departamento médico, quando sentiu dores musculares.



"Nico fez trabalhos de força e isso criou um problema muscular. Durante esses sete dias, ele treinou de forma muito limitada. Agora, estamos administrando as cargas para que no futuro ele esteja com a gente. Ele precisa treinar para voltar também", explicou o técnico.

Flamengo tem cuidado com Léo Ortiz

sem jogar desde o fim de maio, quando sofreu uma



O tempo de recuperação foi muito maior do que a previsão inicial de três semanas, diante de dores que ele seguiu sentindo. Por causa disso, ficou mais tempo com a fisioterapia e a preparação físicas, perdendo os quatro amistosos de intertemporada, assim como os duelos contra Chapecoense e São Paulo, pelo Brasileirão. De La Cruz não é o único desfalque do Flamengo. Léo Ortiz segue, quando sofreu uma lesão na coxa direita , diante de dores que ele seguiu sentindo. Por causa disso, ficou mais tempo com a fisioterapia e a preparação físicas, perdendo os quatro amistosos de intertemporada, assim como os duelos contra Chapecoense e São Paulo, pelo Brasileirão.

Somente na última semana Léo Ortiz voltou a participar dos treinos com o elenco e, diante do pouco tempo, não foi relacionado novamente.



"Acham que é normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não. É um jogador importante, o risco de lesão é grande. Se arriscarmos nesse tipo de situação, seríamos incompetentes naquilo que é a gestão", afirmou Leonardo Jardim.

