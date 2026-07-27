Fora do empate em 1 a 1 com o São Paulo, Nico de La Cruz segue como ausência nos jogos do Flamengo desde que retornou da Copa do Mundo. Ao contrário de outros companheiros que já foram relacionados, ele sofreu com mais um problema físico que o impediu de treinar por cerca de uma semana.
O volante uruguaio se reapresentou em boas condições físicas, segundo o técnico Leonardo Jardim. O problema aconteceu num trabalho de força com o departamento médico, quando sentiu dores musculares.
"Nico fez trabalhos de força e isso criou um problema muscular. Durante esses sete dias, ele treinou de forma muito limitada. Agora, estamos administrando as cargas para que no futuro ele esteja com a gente. Ele precisa treinar para voltar também", explicou o técnico.
De La Cruz não é o único desfalque do Flamengo. Léo Ortiz segue sem jogar desde o fim de maio, quando sofreu uma lesão na coxa direita.
O tempo de recuperação foi muito maior do que a previsão inicial de três semanas, diante de dores que ele seguiu sentindo. Por causa disso, ficou mais tempo com a fisioterapia e a preparação físicas, perdendo os quatro amistosos de intertemporada, assim como os duelos contra Chapecoense e São Paulo, pelo Brasileirão.
Somente na última semana Léo Ortiz voltou a participar dos treinos com o elenco e, diante do pouco tempo, não foi relacionado novamente.
"Acham que é normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não. É um jogador importante, o risco de lesão é grande. Se arriscarmos nesse tipo de situação, seríamos incompetentes naquilo que é a gestão", afirmou Leonardo Jardim.
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