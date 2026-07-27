Jorginho em ação durante o jogo entre Flamengo e São Paulo - Adriano Fontes / Flamengo

Jorginho em ação durante o jogo entre Flamengo e São PauloAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/07/2026 16:10 | Atualizado 27/07/2026 21:13

Rio - Jorginho fez elogios a Evertton Araújo e Pulgar durante a entrevista que concedeu na zona mista do Maracanã, na noite de domingo (26), após o empate do Flamengo com o São Paulo por 1 a 1 . O volante, que foi perguntado sobre o que muda ao atuar com cada um, ainda destacou que eles o ajudam muito.

"São dois grandes jogadores com características um pouco diferentes. Sou eu que me adapto às caraterísticas deles. Os dois me ajudam muito de forma diferente, realmente é muito bom poder jogar com eles", disse Jorginho.



O Rubro-Negro soma 38 pontos, aparece na segunda colocação e segue na caça ao Palmeiras. O Alviverde, que tem um jogo a mais em relação ao Fla, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 na rodada e tem 44 pontos.

Depois do empate com o Tricolor Paulista, o Flamengo vira a chave para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Internacional na quarta-feira (29), a partir das 19h30, no Beira-Rio.