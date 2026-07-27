Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo contra o São Paulo, neste domingo (26) - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo contra o São Paulo, neste domingo (26)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/07/2026 11:46

Apesar da investida, no momento, o Flamengo não quer negociar nenhum atleta considerado titular. Além disso, recentemente, o Rubro-Negro demonstrou interesse em renovar o vínculo do jogador, incluindo um aumento no salário dele.



Léo Pereira integrou o elenco da Seleção na Copa do Mundo 2026. Está no Rubro-Negro desde 2020, onde já soma 306 jogos, além de 16 títulos.