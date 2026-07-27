Léo Pereira comemora gol pelo Flamengo contra o São Paulo, neste domingo (26)Adriano Fontes / Flamengo

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Gabriel Salotti
Rio — O Besiktas fez uma proposta pelo zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O clube turco deseja pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) para ter 100% dos direitos econômicos do jogador e, agora, aguarda uma resposta da diretoria rubro-negra, conforme o jornalista Venê Casagrande.

A investida foi formalizada quase duas semanas após o Besiktas consultar a equipe carioca para saber o valor do defensor, desejado pelo novo treinador do time, Vincenzo Italiano.
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Apesar da investida, no momento, o Flamengo não quer negociar nenhum atleta considerado titular. Além disso, recentemente, o Rubro-Negro demonstrou interesse em renovar o vínculo do jogador, incluindo um aumento no salário dele.

Léo Pereira integrou o elenco da Seleção na Copa do Mundo 2026. Está no Rubro-Negro desde 2020, onde já soma 306 jogos, além de 16 títulos.
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