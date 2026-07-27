Neymar e Ronaldinho se cumprimentam após fim da partida, em 2011 - Foto Ivan Storti / Lancepress

Neymar e Ronaldinho se cumprimentam após fim da partida, em 2011Foto Ivan Storti / Lancepress

Publicado 27/07/2026 15:50

Rio - Há exatos 15 anos, o Flamengo vencia o Santos por 5 a 4, no Campeonato Brasileiro, após a equipe paulista ter aberto 3 a 0 no placar. Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros relembram a partida histórica que teve Ronaldinho e Neymar como protagonistas.

O duelo é considerado por muitos como uma das maiores partidas do futebol brasileiro no século XXI. Ronaldinho, já veterano, anotou três gols, sendo que um deles foi uma falta por baixo da barreira, enquanto, o ainda garoto, Neymar marcou dois, sendo que o primeiro foi considerado o gol mais bonito de 2011, ganhador do Prêmio Puskás da Fifa.

A data foi celebrada por torcedores de todos os lugares do mundo nas redes sociais. "Essa com certeza foi a melhor partida que eu vi na minha vida, e o mais engraçado é que foi em uma quarta-feira qualquer no meio da rodada do Brasileirão" disse um torcedor no "X", o antigo Twitter.

Enquanto isso, outro usuário respondeu: "Não ironicamente, eu acho que esse gol do Neymar condicionou todo futebol dele, depois disso parece que toda partida ele tenta fazer o mesmo gol de sair tabelando e fazendo ultrapassagem, de cabeça lembro do contra croácia que o principio é o mesmo."

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