Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

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Pedro Logato
Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, não deve seguir na próxima temporada no Santos. De acordo com informações do portal "GE", uma renovação é vista como bastante improvável tanto pelo staff do camisa 10, quanto pelo Peixe.
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O motivo principal é a relação desgastada entre o clube e o craque. O Santos entende que Neymar é difícil de controlar no dia a dia por atitudes consideradas egoístas e que incomodam companheiros de elenco, comissão técnica e dirigentes.
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Em relação ao atacante, existe algumas irritações em relação a questão financeira e também o grupo que o Peixe tem montado para as temporadas. O Santos não consegue lutar por títulos desde que o atacante retornou ao clube.
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A tendência é que Neymar deixe o Santos no ano que vem e escolha atuar por uma equipe de um mercado com menor pressão como o dos Estados Unidos.
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