Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 27/07/2026 14:36

O motivo principal é a relação desgastada entre o clube e o craque. O Santos entende que Neymar é difícil de controlar no dia a dia por atitudes consideradas egoístas e que incomodam companheiros de elenco, comissão técnica e dirigentes.

Em relação ao atacante, existe algumas irritações em relação a questão financeira e também o grupo que o Peixe tem montado para as temporadas. O Santos não consegue lutar por títulos desde que o atacante retornou ao clube.

A tendência é que Neymar deixe o Santos no ano que vem e escolha atuar por uma equipe de um mercado com menor pressão como o dos Estados Unidos.