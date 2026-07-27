Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Permanência de Neymar no Santos em 2027 é vista como improvável
Atacante, de 34 anos, tem contrato até dezembro
Boto vê pênalti não marcado e quer esclarecimento sobre semiautomático
Diretor técnico de futebol do Flamengo ainda reclamou de falta de critério
CBF investiga apostas suspeitas por cartão amarelo para Lucho Acosta
De acordo com o clube, o jogador 'negou participação em qualquer tipo de irregularidade'
CBF anuncia dois amistosos da Seleção sub-20 na Granja Comary
Partidas acontecerão nos dias 9 e 12 de agosto
Fifa abre inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo feminina
A próxima edição do torneio acontecerá em 2027, no Brasil
Mãe relata desaparecimento de maratonista brasileiro
Daniel Nascimento participou da Olimpíada de Tóquio, em 2021
Al-Nassr tem dívida bilionária e faz plano de resgate do fundo saudita
Clube de Cristiano Ronaldo tem débito de mais de R$ 1 bilhão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.