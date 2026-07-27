Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
CBF investiga apostas suspeitas por cartão amarelo para Lucho Acosta
De acordo com o clube, o jogador 'negou participação em qualquer tipo de irregularidade'
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CBF divulga a revisão do VAR no lance de pênalti para o Fluminense
A jogada aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo
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