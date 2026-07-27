Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/07/2026 23:02 | Atualizado 27/07/2026 23:56

Um relatório da Sportradar apontou um volume de apostas suspeitas em cartão amarelo para Lucho Acosta no jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, que aconteceu no dia 17 de julho e terminou empatado em 1 a 1 , pela 19ª rodada do Brasileirão. A CBF já iniciou uma investigação sobre o caso.

Segundo o 'Uol', a entidade já avisou a órgãos como Polícia Federal, Ministério Público e STJD. A reportagem do DIA entrou em contato com o Tricolor, que respondeu e trouxe a posição do jogador.

"O Fluminense FC recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato e informa que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade", diz a nota do clube.

A casa de apostas 'Stake' reportou um volume anormal de apostas no cartão amarelo de Lucho no jogo contra o Red Bull Bragantino. Isso foi avisado para a Sportradar, empresa contratada pela Fifa que monitora o Brasileirão.

O argentino tomou o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo, no começo de uma uma confusão generalizada em campo. Na súmula, o árbitro Davi De Oliveira Lacerda explicou o motivo da punição: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola".