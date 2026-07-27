Renê falhou na marcação no gol do Grêmio sobre o Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Renê falhou na marcação no gol do Grêmio sobre o FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 27/07/2026 12:55

Rio - O Fluminense ainda parece sofrer com os mesmos problemas de antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de 2026. Sem vencer há quatro rodadas, o Tricolor foi vazado pelo 13º jogo consecutivo no Brasileirão no empate diante do Grêmio por 1 a 1 , neste último domingo (26), em Porto Alegre, e aumentou o drama com a insegurança defensiva.

A última vez que o Fluminense não foi vazado no Brasileirão aconteceu na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, em 21 de março. Na ocasião, a dupla de zaga foi formada por Jemmes e Freytes. Desde então, o técnico Luís Zubeldía chegou a testar Ignácio ao lado de Freytes em algumas partidas, mas não adiantou. As falhas, principalmente no jogo aéreo, ainda atormentam.

Nos últimos quatro jogos, o Fluminense acumula três empates e uma derrota. Em duas ocasiões, o Tricolor sofreu gols nos últimos 15 minutos: nos empates com Cruzeiro e Grêmio, quando saiu na frente do placar e cedeu a igualdade na reta final. Além disso, também sofreu o gol nos últimos 15 minutos do primeiro tempo na derrota diante do Mirassol. Já contra o Bragantino, buscou o empate nos acréscimos.

"Os últimos 10 ou 15 minutos, aqui no Brasil, os times da casa tem esses impulsos. Não te garante nada colocar um jogador nesse período para ter controle de jogo. Nesse aspecto ajuda a tirar cruzamentos e bola parada. Era uma jogada evitável. Nos minutos finais, ou você tem contra-ataque, ou domínio, ou se defende bem. Hoje não conseguimos fazer nenhum dos três bem", disse Zubeldía.

O jogo contra o Grêmio marcou o retorno do zagueiro Thiago Silva. No ano passado, o Fluminense viveu o melhor período sob o comando de Luís Zubeldía com o camisa 3 liderando o sistema defensivo. No retorno, o defensor passou segurança para a defesa e foi peça importante para dar tranquilidade na saída de bola, algo que por vezes faltou com os outros nomes do elenco.

"É um jogador que vai na mesma linha que o treinador. Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo o controle de jogo se deveu a tranquilidade que ele transmite e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma", elogiou Zubeldía.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 33 pontos e ocupa o 4º lugar, se afastando dos líderes Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR, que se distanciaram do time comandado por Luis Zubeldía. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.