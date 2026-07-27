Kevin Serna sentiu cãibras no fim de Grêmio x FluminenseMarina Garcia/Fluminense

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Hugo Perruso
A fase do Fluminense não é boa e vai além da falta de vitórias e atuações ruins no retorno do Brasileirão. Em apenas dois jogos, já foram quatro problemas musculares e um total de cinco jogadores substituídos por questões físicas, os dois últimos no 1 a 1 com o Grêmio.
Arana e Serna precisaram sair no domingo (26), mas têm questões mais simples e não preocupam, assim como Savarino. Os desfalques certos para o início da maratona decisiva, com clássicos e jogos de mata-mata pela frente, são Millán, Jemmes e Castillo.
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Os casos de problemas musculares no Fluminense

Os dois zagueiros se machucaram contra o Red Bull Bragantino, no dia 17. O caso mais grave foi do colombiano, com lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita, o que o fará ficar fora por pelo menos dois meses.
Já o defensor brasileiro teve um problema leve e deve voltar em breve. Ele já está com a preparação física, assim como Savarino, poupado contra o Grêmio por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda.
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O venezuelano tem chance de estar à disposição contra o Bahia, na quarta-feira (29), no Maracanã. Mas também pode ser preservado para os confrontos contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Castilho estava relacionado para o jogo em Porto Alegre e sentiu dores no adutor da coxa esquerda no aquecimento, o que o fez ser vetado. Ele ainda será reavaliado, mas deve ficar fora dos próximos jogos.

Os últimos dois casos

Quem deu um susto maior foi Arana, substituído ainda no primeiro tempo contra o Grêmio com dores no joelho direito. Entretanto, sofreu apenas um trauma em uma disputa de bola em que a perna ficou presa no gramado, nada grave segundo avaliação dos médicos.
Por sua vez, Serna pediu substituição no fim da mesma partida, mas não preocupa. Ele sentiu cãibras.