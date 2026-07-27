Momento em que Kannemann comete o pênalti a favor do Fluminense - Reprodução / CBF TV

Momento em que Kannemann comete o pênalti a favor do FluminenseReprodução / CBF TV

Publicado 27/07/2026 18:50 | Atualizado 27/07/2026 18:50

Rio - A CBF divulgou nesta segunda-feira (27) a revisão do VAR no lance do pênalti marcado a favor do Fluminense , que ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio. Hulk, da marca da cal, abriu o placar em Porto Alegre, mas a equipe gaúcha reagiu e deixou tudo igual na reta final, com Diego Caito .

O lance em questão aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo. Hulk cobrou escanteio, e a bola bateu na mão de Kannemann, que abriu demais o braço dentro da área.

Inicialmente, a árbitra Edina Alves Batista não assinalou o pênalti, mas o VAR do jogo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, recomendou a revisão. Após ir ao monitor, ela marcou a infração. Hulk foi para a batida e balançou a rede.

Veja como foi a conversa:

VAR: "Recomendo uma revisão para possível pena. É um braço aberto, aumentando seu espaço corporal".

VAR: "Edina, esse é o ponto de contato. Vou te dar o movimento que ele fez para fazer esse bloqueio aí da bola".

Árbitra: "Existe um movimento. Só me dá a velocidade normal. Ele aumenta seu espaço corporal. Sem cartão, só penalidade".

Antes de Edina ser chamada ao monitor, quem estava no VAR revisou também uma possível falta na área e também se a bola não saiu pela linha de fundo na cobrança de escanteio.