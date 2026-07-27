Hulk marcou pela primeira vez com a camisa do Fluminense Marina Garcia/Fluminense FC
Hulk chega a 100 participações em gols no Brasileirão e se aproxima de Neymar
Camisa 7 marcou pela primeira vez com o Fluminense
Hulk chega a 100 participações em gols no Brasileirão e se aproxima de Neymar
Camisa 7 marcou pela primeira vez com o Fluminense
Fluminense acumula problemas físicos, mas Serna e Arana não preocupam
Luis Zubeldía foi obrigado a fazer substituições nos dois jogos do Brasileiro e sofre com desfalques
Fluminense é vazado pelo 13º jogo seguido no Brasileirão e vive drama na defesa
Tricolor ainda tenta encontrar soluções para o sistema defensivo
Thiago Silva se preocupa com erro do Fluminense: 'Precisamos acertar'
Zagueiro avalia principal problema que fez o Tricolor sofrer o gol de empate do Grêmio
Zubeldía aponta o que faltou ao Fluminense e avalia gol 'evitável'
Técnico admite que Tricolor ficou devendo, mas não vê empate com Grêmio como resultado ruim
Fluminense joga muito mal, não cria e fica no empate com o Grêmio
Time de Luis Zubeldía sai na frente com gol de Hulk, leva o 1 a 1 e segue em queda livre no Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.