Thiago Silva fez a primeira partida oficial desde que retornou ao Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Thiago Silva fez a primeira partida oficial desde que retornou ao FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 27/07/2026 11:16

não cometer o erro de recuar muito diante da pressão do adversário no fim da partida.

Thiago Silva reestreou pelo Fluminense no empate em 1 a 1 com o Grêmio , em Porto Alegre. O resultado não foi o esperado, mas o zagueiro entende que serviu de aprendizado para o timeno fim da partida.

Afinal, mesmo sem jogar bem, o Tricolor conseguiu abrir o placar com Hulk, de pênalti, mas depois ficou muito na defesa, sem alternativa para sair para o ataque. Diante da postura, acabou punido no fim, sofrendo o gol de empate e quase o da virada.



"Gosto amargo por tudo aquilo que a gente vinha fazendo na partida. Após o gol a gente deu uma recuada natural, porque o adversário está passando por um momento não tão bom e precisava do resultado. Sofremos mais do que deveríamos. Com tanto ímpeto ofensivo do adversário, perdemos a confiança e paramos de jogar", analisou o jogador de 41 anos, na zona mista.

Thiago Silva, inclusive, mostrou preocupação com essa postura em partidas de mata-mata. Isso porque o Fluminense, depois de encarar o Bahia na quarta-feira (29) pelo Brasileirão, terá os dois jogos do confronto contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



E nos dias 11 e 18 de agosto vai encarar o Independiente Rivadávia, da Argentina, pela mesma fase na Libertadores.



"Precisamos acertar isso nos próximos confrontos, principalmente nos jogos de Copa (do Brasil e Libertadores). Mas sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui, pelo momento que o Grêmio vem atravessando", completou.