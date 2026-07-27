Thiago Silva fez a primeira partida oficial desde que retornou ao FluminenseMarina Garcia/Fluminense
Thiago Silva se preocupa com erro do Fluminense: 'Precisamos acertar'
Zagueiro avalia principal problema que fez o Tricolor sofrer o gol de empate do Grêmio
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Zubeldía aponta o que faltou ao Fluminense e avalia gol 'evitável'
Técnico admite que Tricolor ficou devendo, mas não vê empate com Grêmio como resultado ruim
Fluminense joga muito mal, não cria e fica no empate com o Grêmio
Time de Luis Zubeldía sai na frente com gol de Hulk, leva o 1 a 1 e segue em queda livre no Brasileirão
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Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Com Thiago Silva, Fluminense espera dar fim a sequência ruim
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