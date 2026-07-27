Freytes recebeu críticas da torcida do Fluminense após o empate com o Grêmio - Marina Garcia / Fluminense FC

Freytes recebeu críticas da torcida do Fluminense após o empate com o GrêmioMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 27/07/2026 18:11

Rio - O zagueiro Freytes voltou a sofrer com críticas da torcida do Fluminense após o empate contra o Grêmio por 1 a 1 , no domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. O gol do time gaúcho saiu aos 44 minutos do segundo tempo após um chute que desviou no próprio defensor e encobriu o goleiro Fábio.

Alguns torcedores do Fluminense classificaram o desvio apenas como "azar" do zagueiro. Porém, o perfil "Enciclopédia Tricolor" postou por meio do "X", o antigo Twitter, uma estatística, ao menos, curiosa: desde 2025, o Fluminense sofreu seis gols após um desvio em Freytes.

A recorrência do fato tirou os torcedores do sério nas redes sociais. "O Freytes não sabe bloquear chute, ele mete a perna de qualquer forma na direção da bola, e por isso sofre tanto gol assim de bola desviada, ele vai todo estabanado pra bloquear o chute e muda a direção dela", disse um torcedor por meio do "X".

Outro torcedor do Fluminense também disse: "Digo com certa facilidade, em meus 26 anos como torcedor do Fluminense eu nunca vi um zagueiro pior que ele com a nossa camisa", afirmou o torcedor tricolor, de forma um pouca mais exaltada.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Rodrigo Souza