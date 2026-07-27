Primeira vez que impedimento semiautomático foi aplicado no futebol brasileiro - Reprodução/Premiere

Primeira vez que impedimento semiautomático foi aplicado no futebol brasileiroReprodução/Premiere

Publicado 27/07/2026 13:09

Rio - Implementada pela primeira vez, em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, a tecnologia do impedimento semiautomático chegou ao futebol brasileiro. Contudo, os torcedores foram críticos na estreia dela no campeonato nacional, questionando a qualidade e comparando com as outras ao redor do mundo.

Utilizada pela primeira vez para validar o segundo gol da partida, no duelo entre Chapecoense e Santos , que terminou em 2 a 2. Os internautas questionaram muito o desenho gráfico, considerando ele 'feio', e sem clareza, por não mostrar o momento exato do último toque na bola.

"Semiautomático feio demais e ainda parece menos impedimento do que vendo ao vivo, tem q mudar esse pacote gráfico" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter. Enquanto outro criticou a parte técnica do instrumento: "Cadê o impedimento igual da Premier League? Obviamente ele funciona bem. Mas deveria mostrar direito, esse ângulo não mostra com clareza. Tipo aquela parede reta de frente, e tbm a sinalização. Essa da CBF ainda da pra melhorar"

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