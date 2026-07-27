Flamengo ampliou pacotes - Divulgação

Flamengo ampliou pacotesDivulgação

Publicado 27/07/2026 11:44

Rio - O Flamengo ampliou sua rede de agências credenciadas para a comercialização de pacotes turísticos voltados aos jogos realizados no Maracanã. O clube carioca está vivo na luta pelo título do Brasileiro e também da Libertadores na atual temporada.

Entre as empresas que passam a integrar o programa está a ZV Eventos, autorizada a oferecer pacotes que incluem ingresso e serviços de hospitalidade, como o Espaço Fla+, o Maracanã Mais e o transfer oficial para as partidas.



A iniciativa acompanha o crescimento da procura por experiências que reúnem diferentes serviços em um único produto, como acesso ao estádio, transporte e áreas premium. O modelo tem sido adotado para atender tanto torcedores quanto empresas, convidados e ações de relacionamento.

Com a ampliação da rede de agências credenciadas, o Flamengo fortalece a oferta de soluções voltadas à hospitalidade e ao turismo esportivo, segmento que vem ganhando espaço no mercado brasileiro e ampliando as opções disponíveis para o público nos dias de jogo.