Namorada do zagueiro Senesi, Kelci-Rose mostrou detalhes do presente de MessiReprodução de redes sociais
Namorada de jogador revela presente de Messi a elenco da Argentina
Craque argentino fez questão de entregar kits personalizados com os nomes dos companheiros
Namorada de jogador revela presente de Messi a elenco da Argentina
Craque argentino fez questão de entregar kits personalizados com os nomes dos companheiros
Infantino rebate críticas sobre a Copa do Mundo: 'Espalham ódio'
Presidente da Fifa vê saldo positivo sobre o torneio e nega interferência política de Trump
Espanha fica com a taça da Copa até quando? Entenda como funciona
A peça original é propriedade da Fifa
Técnico da Espanha detona agressões de argentinos após a final da Copa
Luis De la Fuente classificou as cenas como 'intoleráveis' e elogiou a postura dos espanhóis
Federação Japonesa define novo treinador para o ciclo da Copa de 2030
Moriyasu ficará no comando até 2027, quando dará lugar para Go Oiwa
Federação norueguesa fará denúncia a comitê da Fifa pelo caso Balogun
Representante da entidade afirmou que 'questionar regras fundamentais é uma ameaça ao esporte'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.