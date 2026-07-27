Namorada do zagueiro Senesi, Kelci-Rose mostrou detalhes do presente de Messi - Reprodução de redes sociais

Namorada do zagueiro Senesi, Kelci-Rose mostrou detalhes do presente de MessiReprodução de redes sociais

Publicado 27/07/2026 12:24

Um gesto de Lionel Messi com os companheiros de seleção da Argentino veio à tona dias após o fim da Copa do Mundo. O camisa 10 presenteou todos os jogadores do elenco com kits personalizados para mate, tradição bastante ligada à cultura argentina.



"Tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. Marcos trouxe esta bolsa da concentração. Messi deu este presente a todos os jogadores", disse a jogadora Kelci-Rose, que atua pelo Bournemouth e é namorada do zagueiro Marcos Senesi.

Em vídeo nas redes sociais, ela exibiu uma bolsa personalizada com o nome do jogador, o escudo da seleção argentina e uma ilustração do troféu da Copa do Mundo. Dentro estavam uma garrafa térmica dourada com a marca de Messi, uma cuia, um pacote de erva-mate e uma bomba metálica utilizada para consumir a bebida.



A relação de Messi com os outros jogadores da Argentina é muito próxima desde antes da conquista da Copa do Mundo de 2022. Com os anos, ela se aprofundou mais, com o grupo muito unido, inclusive fazendo churrascos na concentração durante a edição de 2026, quando a seleção foi vice-campeã.



não foi o único a presentear companheiros de time da Copa do Mundo.

O craque argentino, entretanto, Mbappé distribuiu fones de ouvido para os jogadores da seleção da França, no início da concentração para o torneio.



