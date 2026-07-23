O técnico do Japão, Hajime Moriyasu - Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

O técnico do Japão, Hajime MoriyasuFoto: Ronaldo Schemidt / AFP

Publicado 23/07/2026 19:53

A Associação de Futebol do Japão confirmou nesta quinta-feira (23) a permanência de Hajime Moriyasu no comando da seleção nacional até o fim da Copa da Ásia de 2027. A decisão, tomada após a participação da equipe na Copa do Mundo de 2026, também serviu para definir o próximo passo do planejamento japonês: Go Oiwa, atual técnico da seleção sub-21, assumirá a equipe principal a partir de março de 2027.

Moriyasu está à frente do Japão desde 2018 e conduziu a equipe em duas edições consecutivas da Copa do Mundo, em 2022 no Catar e em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. O treinador também se tornou o primeiro profissional a alcançar a marca de 100 partidas no comando da seleção, que agora terá pela frente a disputa da Copa da Ásia, na Arábia Saudita.

A competição continental será o último compromisso de Moriyasu como técnico do Japão. A equipe buscará voltar ao topo da Ásia depois de uma espera que já dura desde 2011, quando conquistou pela última vez o torneio. A mudança no comando já estava planejada pela federação japonesa, que entende que chegou o momento de fazer mudanças visando o próximo ciclo.

Aos 54 anos, Go Oiwa assumirá a seleção principal com a missão de iniciar o ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador, porém, seguirá acumulando funções e continuará responsável pela equipe que disputa o processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Atualmente, ele comanda a categoria sub-21 da seleção japonesa.

Antes de chegar às seleções de base, Oiwa construiu carreira no futebol japonês, com passagem pelo Kashima Antlers. No clube, trabalhou como auxiliar de nomes conhecidos do futebol brasileiro, entre eles Toninho Cerezo, Jorginho e Oswaldo de Oliveira, antes de assumir o comando da equipe principal em 2017.