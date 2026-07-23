Zidane será o técnico da França - Divulgação / Adidas

Zidane será o técnico da FrançaDivulgação / Adidas

Publicado 23/07/2026 19:20

"A Federação Francesa de Futebol convocou uma coletiva de imprensa para a próxima terça-feira, dia 28, para apresentar Zinedine Zidane como o novo técnico da seleção francesa. Após 14 anos no cargo, Didier Deschamps anunciou que a Copa do Mundo de 2026 seria a sua última à frente da França. Não foi a despedida que o treinador francês havia sonhado; a equipe perdeu para a Espanha na semifinal e foi goleada por 6 a 4 pela Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar", disso o diário.

O ex-apoiador já é tratado como o novo treinador da França para o próximo ciclo há alguns meses. Deschamps disse que deixaria o comando da seleção, independente do resultado na Copa do Mundo.

Zidane fez história na seleção francesa, sendo o protagonista dos títulos da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em três ocasiões, sendo também o craque da Copa de 2006, quando a França perdeu a final para a Itália.

O trabalho na seleção francesa será o terceiro de Zidane como técnico. Ele teve duas passagens pelo Real Madrid e está desempregado desde 2021, quando deixou o clube espanhol pela última vez. Zidane foi tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.