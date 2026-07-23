Néstor Lorenzo é o técnico da seleção colombiana - Charly Triballeau / AFP

Néstor Lorenzo é o técnico da seleção colombianaCharly Triballeau / AFP

Publicado 23/07/2026 18:33 | Atualizado 23/07/2026 18:57

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) anunciou nesta quinta-feira (23), dias após o fim da Copa do Mundo , a renovação de contrato com o técnico Néstor Lorenzo. A entidade, porém, não divulgou a duração do novo vínculo.

"O professor Lorenzo comanda a seleção nacional desde 2022. Durante esse período, alcançou uma sequência invicta de 28 jogos, garantiu o vice-campeonato na Copa América de 2024 e classificou a equipe para a Copa do Mundo FIFA de 2026", diz um trecho do comunicado da FCF.

Entre jogos oficiais e amistosos, o treinador argentino comandou a Colômbia em um total de 51 partidas. Conforme os números divulgados pela FCF, são 31 vitórias, 12 empates e oito derrotas.



Na Copa do Mundo de 2026, a seleção colombiana parou nas oitavas de final. Após o empate sem gols com a Suíça no tempo regulamentar e na prorrogação, os sul-americanos perderam por 4 a 3 na disputa por pênaltis.