Néstor Lorenzo é o técnico da seleção colombianaCharly Triballeau / AFP
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Néstor Lorenzo comanda a seleção desde 2022
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