Gabriel Pec foi retirado de maca do gramado, no estádio Beira-RioLucas Bubols / Cruzeiro
"Glória a Deus por tudo! Muito feliz de estrear com vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta. Obrigado por todas as mensagens de carinho, me sinto muito feliz e amado por todos", escreveu Pec.
O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante saiu em velocidade para puxar um contra-ataque, mas acabou atingido pela sola do defensor. Pec sofreu um sangramento na perna e foi levado de maca diretamente ao vestiário.
Na sequência, o Cruzeiro encaminhou o jogador ao hospital para a realização de exames. Ainda não há previsão de retorno aos gramados. O atacante passará por um procedimento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias.
Gabriel Pec foi revelado pelo Vasco, clube que defendeu até o início de 2024, quando se transferiu para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.
O atacante foi anunciado como reforço do Cruzeiro em 7 julho deste ano. Com a camisa do time mineiro, ele havia disputado um amistoso contra o Grêmio no último dia 12, mas fez sua estreia em partidas oficiais pela Raposa apenas nesta quarta-feira.
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