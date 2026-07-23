Gabriel Pec foi retirado de maca do gramado, no estádio Beira-RioLucas Bubols / Cruzeiro

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Marcus Vinicius Balbino
Ex-Vasco, Gabriel Pec se pronunciou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (23), um dia após sofrer uma fratura na perna esquerda durante a vitória do Cruzeiro sobre o Inter por 2 a 1 no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante publicou uma mensagem aos torcedores celebrando a estreia pela Raposa e demonstrando confiança na recuperação.

"Glória a Deus por tudo! Muito feliz de estrear com vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta. Obrigado por todas as mensagens de carinho, me sinto muito feliz e amado por todos", escreveu Pec.
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O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O atacante saiu em velocidade para puxar um contra-ataque, mas acabou atingido pela sola do defensor. Pec sofreu um sangramento na perna e foi levado de maca diretamente ao vestiário.

Na sequência, o Cruzeiro encaminhou o jogador ao hospital para a realização de exames. Ainda não há previsão de retorno aos gramados. O atacante passará por um procedimento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias.

Gabriel Pec foi revelado pelo Vasco, clube que defendeu até o início de 2024, quando se transferiu para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

O atacante foi anunciado como reforço do Cruzeiro em 7 julho deste ano. Com a camisa do time mineiro, ele havia disputado um amistoso contra o Grêmio no último dia 12, mas fez sua estreia em partidas oficiais pela Raposa apenas nesta quarta-feira.

Confira a publicação de Gabriel Pec

 
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges