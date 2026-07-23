Luis de la Fuente, técnico da Espanha, após título Mundial - Patricia de Melo Moreira / AFP

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, após título MundialPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 23/07/2026 19:59

Copa do Mundo de 2026. Mas, o treinador não esconde seu incômodo com as covardes agressões dos derrotados argentinos Paredes, Ayala e Molina em seus jogadores após o apito final no MetLife Stadium, no domingo (18), e condenou os atos. Luis De la Fuente gostaria apenas de ainda estar celebrando o bicampeonato mundial da Espanha nade 2026. Mas, o treinador não esconde seu incômodo com as covardes agressões dos derrotados argentinos Paredes, Ayala e Molina em seus jogadores após o apito final no MetLife Stadium, no domingo (18), e condenou os atos.

No momento do apito final, o técnico espanhol se virou para sua comissão técnica apenas para celebrar a conquista com a vitória por 1 a 0, na prorrogação, e não observou a confusão. Paredes agrediu Eric García e Gavi, enquanto Ayala se desentendeu com Dani Olmo, e Molina desferiu um soco em Rodri.

"Não percebi isso na hora, pois estava comemorando. De qualquer forma, é algo intolerável, inaceitável e não pode ser permitido", detonou o treinador espanhol nesta quinta-feira (23), em participação de um programa da TVE.



A bronca vai além e De la Fuente ainda destaca a grandiosidade dos jogadores rivais para reprovar ainda mais a atitude feia. "Jogadores desse calibre, que têm um grande técnico (Lionel Scaloni), e ele certamente deve ter se sentido tão mal quanto nós ao ver aquelas reações. Não é tolerável", completou.

Por fim, De la Fuente ainda exaltou a postura de seus jogadores, que evitaram um atrito maior e que poderia causar uma guerra campal diante de um oponente que não soube perder. Não aparecem revides dos espanhóis às provocações.

"Quero destacar a nossa postura diante de tamanha agressividade e provocação: nossos jogadores sempre mantiveram a compostura, como verdadeiros esportistas", frisou, cutucando a postura dos argentinos. A Fifa avalia os casos e promete punição exemplar.