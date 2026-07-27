Vini Jr após marcar gol na Liga dos Campeões, no último mês de março - Paul Ellis / AFP

Vini Jr após marcar gol na Liga dos Campeões, no último mês de marçoPaul Ellis / AFP

Publicado 27/07/2026 08:20





Apesar disso, o novo técnico do time espanhol, José Mourinho, indicou que não quer perder nenhum titular na janela de transferências. O craque está entrando nos seus últimos 12 meses de contrato com o Real e ainda não iniciou conversas por renovação, pois está de férias, mas sua prioridade no retorno será estender o vínculo. O Arsenal está se preparando para oferecer a Vini Jr o maior salário da história do clube, com o objetivo de tirá-lo do Real Madrid. Atualmente, o craque recebe 400 mil libras (cerca de R$ 2,7 milhões) por semana, mas a equipe inglesa deve aumentar esse montante, conforme o jornalista Dominic King, do 'The Telegraph'.Apesar disso, o novo técnico do time espanhol, José Mourinho, indicou que não quer perder nenhum titular na janela de transferências. O craque está entrando nos seus últimos 12 meses de contrato com o Real e ainda não iniciou conversas por renovação, pois está de férias, mas sua prioridade no retorno será estender o vínculo.

Já o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, quer dar um passo além, contratar uma estrela do futebol internacional e elevar o patamar do elenco. A equipe foi campeã inglesa na última temporada, quebrando um jejum de 22 anos sem a conquista, mas perdeu o título da Liga dos Campeões na final contra o PSG.

Até então, os britânicos fizeram uma janela tímida, com as contratações do ponta Illan Meslier e do goleiro Illan Meslier. Apesar disso, Bukayo Saka um dos principais atletas do time, renovou para um contrato de 365 mil libras (R$ 2,4 milhões) por semana, indicando o desejo de Arteta em manter a base do time que conquistou o Campeonato Inglês.

Outros clubes interessados

Contratado em 2018, Vini Jr tem multa estimada de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,21 bilhões), mas esse valor tende a cair diante da necessidade de uma venda.

Além do Arsenal, há outros clubes interessados, principalmente da Arábia Saudita, dispostos a fazer grande investimento pela contratação. Entretanto, o atacante revelado pelo Flamengo tem a preferência de permanecer na Europa neste momento.