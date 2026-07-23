Capitão da Espanha, Rodri ergue o troféu da Copa do Mundo FIFA de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Espanha fica com a taça da Copa até quando? Entenda como funciona
A peça original é propriedade da Fifa
Espanha fica com a taça da Copa até quando? Entenda como funciona
A peça original é propriedade da Fifa
Técnico da Espanha detona agressões de argentinos após a final da Copa
Luis De la Fuente classificou as cenas como 'intoleráveis' e elogiou a postura dos espanhóis
Federação Japonesa define novo treinador para o ciclo da Copa de 2030
Moriyasu ficará no comando até 2027, quando dará lugar para Go Oiwa
Federação norueguesa fará denúncia a comitê da Fifa pelo caso Balogun
Representante da entidade afirmou que 'questionar regras fundamentais é uma ameaça ao esporte'
Petição para anular final da Copa passa de 85 mil assinaturas
Torcedora argentina afirma que árbitro do jogo foi 'comprado', sem apresentar provas
EUA fecham 309 sites brasileiros por transmissão ilegal da Copa
Operação contra a pirataria atingiu quase 2 mil páginas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.