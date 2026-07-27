Pirlo não será o novo técnico da ItáliaReprodução / Instagram
Pirlo postou, na madrugada desta segunda-feira (27), uma mensagem em suas redes sociais explicando a sua versão sobre a polêmica e agradecendo aos também ex-atletas e dirigentes da entidade Paolo Maldini e Leonardo.
"A colaboração profissional que tem sido alvo das recentes polêmicas surgiu durante meu trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva. Atribuir a essa colaboração um significado político é atribuir a mim convicções que nunca expressei e que não me pertencem", escreveu.
A Fonbet tem ligações com o empresário Sergey Lomakin, dono do Dubai United, clube do qual Pirlo é técnico atualmente.
"Lamento que uma decisão de natureza desportiva tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou por atribuir à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem. O meu amor pela Itália não depende de um cargo. Faz parte da minha história, da minha identidade e continuará sempre a me acompanhar", concluiu.
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'Escolhê-lo é um grave erro'
"Ele [Pirlo] emprestou livre e repetidamente seu prestígio a um esforço de normalização para o regime de Putin, participando de iniciativas exploradas pela propaganda do Kremlin enquanto a Ucrânia era bombardeada. Escolhê-lo é um grave erro", disse a vice-presidente do Parlamento Europeu, Pina Picierno, em postagem no X.
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Buscas continuam
Tetracampeã mundial, a Itália não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo, em 2018, 2022 e 2026.
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