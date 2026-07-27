Pirlo não será o novo técnico da Itália - Reprodução / Instagram

Pirlo não será o novo técnico da ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 09:10





Pirlo postou, na madrugada desta segunda-feira (27), uma mensagem em suas redes sociais explicando a sua versão sobre a polêmica e agradecendo aos também ex-atletas e dirigentes da entidade Paolo Maldini e Leonardo.



"A colaboração profissional que tem sido alvo das recentes polêmicas surgiu durante meu trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva. Atribuir a essa colaboração um significado político é atribuir a mim convicções que nunca expressei e que não me pertencem", escreveu.



A Fonbet tem ligações com o empresário Sergey Lomakin, dono do Dubai United, clube do qual Pirlo é técnico atualmente.



"Lamento que uma decisão de natureza desportiva tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou por atribuir à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem. O meu amor pela Itália não depende de um cargo. Faz parte da minha história, da minha identidade e continuará sempre a me acompanhar", concluiu.



LEIA MAIS: Arsenal planeja oferta histórica para tirar Vini Jr do Real Madrid Andrea Pirlo não será mais o técnico da Itália. O ex-jogador havia aceitado a proposta para liderar a reformulação da seleção , mas uma polêmica envolvendo a ligação do ídolo com a casa de apostas russa Fonbet, do qual ele é embaixador global, fez a Federação Italiana de Futebol voltar atrás em sua decisão.Pirlo postou, na madrugada desta segunda-feira (27), uma mensagem em suas redes sociais explicando a sua versão sobre a polêmica e agradecendo aos também ex-atletas e dirigentes da entidade Paolo Maldini e Leonardo."A colaboração profissional que tem sido alvo das recentes polêmicas surgiu durante meu trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva. Atribuir a essa colaboração um significado político é atribuir a mim convicções que nunca expressei e que não me pertencem", escreveu.A Fonbet tem ligações com o empresário Sergey Lomakin, dono do Dubai United, clube do qual Pirlo é técnico atualmente."Lamento que uma decisão de natureza desportiva tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou por atribuir à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem. O meu amor pela Itália não depende de um cargo. Faz parte da minha história, da minha identidade e continuará sempre a me acompanhar", concluiu.

'Escolhê-lo é um grave erro'





"Ele [Pirlo] emprestou livre e repetidamente seu prestígio a um esforço de normalização para o regime de Putin, participando de iniciativas exploradas pela propaganda do Kremlin enquanto a Ucrânia era bombardeada. Escolhê-lo é um grave erro", disse a vice-presidente do Parlamento Europeu, Pina Picierno, em postagem no X.



LEIA MAIS: Neymar nega cobrança a jovens do Santos após jogo contra a Chapecoense A possibilidade da contratação do treinador como técnico da seleção despertou críticas de políticos, que o acusam de ser pró-Rússia devido às suas conexões com a plataforma de apostas. A Itália faz oposição ao regime do presidente Vladimir Putin em meio à guerra contra a Ucrânia."Ele [Pirlo] emprestou livre e repetidamente seu prestígio a um esforço de normalização para o regime de Putin, participando de iniciativas exploradas pela propaganda do Kremlin enquanto a Ucrânia era bombardeada. Escolhê-lo é um grave erro", disse a vice-presidente do Parlamento Europeu, Pina Picierno, em postagem no X.

Buscas continuam

Pirlo despontou como o favorito para assumir a seleção italiana após as recusas de Ancelotti, que já está na seleção brasileira, e Guardiola, que deseja tirar um tempo sabático após um trabalho de 10 anos no Manchester City. Agora, as buscas por um novo comandante continuam. Antonio Conte e Roberto Mancini despontam como favoritos.



Tetracampeã mundial, a Itália não conseguiu se classificar para as últimas três Copas do Mundo, em 2018, 2022 e 2026.