Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 27/07/2026 20:00 | Atualizado 27/07/2026 20:02

Rio - O Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, atravessa uma crise financeira que levou o Fundo de Investimento Público (PIF), da Arábia Saudita, a adotar medidas para tentar reorganizar as contas da equipe. Segundo informações da imprensa saudita, a dívida da equipe ultrapassa 800 milhões de riais sauditas, o equivalente a cerca de R$ 1,08 bilhão.

O cenário teria sido provocado principalmente por decisões financeiras tomadas durante a última temporada, com aumento expressivo das despesas e problemas de gestão. A situação já teria provocado atrasos no pagamento de salários e restrições para movimentações no mercado de transferências. O clube também estaria sob acompanhamento financeiro da Liga de Futebol Profissional da Arábia Saudita.

Além disso, a situação resultou em uma punição que impede o Al-Nassr de registrar novos jogadores enquanto existirem débitos pendentes. Diante do quadro, o PIF, proprietário do clube, elaborou um plano para tentar conter o avanço da crise. Uma das medidas previstas é a redução dos poderes financeiros da atual direção executiva, que terá limitações para assumir novos compromissos.

Outra frente envolve a contratação de empresas independentes especializadas nas áreas financeira, comercial e jurídica. A ideia é realizar uma avaliação das contas, controlar os gastos e buscar novas fontes de receita para melhorar a situação econômica da equipe.

O plano também prevê a possibilidade de uma mudança na estrutura societária do Al-Nassr. O PIF estaria analisando propostas para uma eventual aquisição parcial do clube, com a entrada de novos investidores como alternativa para reduzir a dependência de recursos públicos. De acordo com as informações divulgadas, duas propostas consideradas sérias estariam em avaliação.

A crise também afeta diretamente o planejamento esportivo. Segundo uma fonte ligada ao PIF ouvida pela imprensa saudita, a direção não poderá contratar novos jogadores ou treinadores enquanto não apresentar liquidez financeira obtida por meio de patrocínios e outras receitas geradas pelo próprio clube. A medida tem como objetivo evitar o crescimento do endividamento e preservar o valor comercial e a base de torcedores.

A expectativa é que o processo de reorganização financeira permita ao clube voltar a cumprir as exigências de governança e as regras estabelecidas pelas entidades responsáveis pelo futebol saudita e internacional. Os clubes esportivos controlados pelo PIF também estão sujeitos a mecanismos de supervisão relacionados à governança e à concorrência.

A estrutura prevê regras para evitar interferências indevidas nas decisões esportivas e garantir condições de competição entre equipes que possuem o mesmo controlador. Enquanto o processo avança, o futuro do Al-Nassr no mercado de transferências permanece condicionado à capacidade de equilibrar as contas e quitar os débitos que levaram às atuais restrições.