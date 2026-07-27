Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do Mundo - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 27/07/2026 19:20

Rio - Com o Arsenal interessado na contratação de Vini Jr, o jornal espanhol "AS" defendeu que o Real Madrid faça uma proposta vantajosa pela renovação do brasileiro. No entendimento da publicação, o camisa 7 "se paga" e vale o investimento.

"O Real Madrid detém 50% dos seus direitos comerciais. Vinicius goza de um estatuto comparável ao de uma empresa. Teve um total de 17 patrocinadores no Mundial", destacou o diário.

Vini Jr, de 26 anos, tem o Arsenal como principal interessado na sua contratação. O brasileiro tem contrato com o clube espanhol até junho de 2027, e se não renovar poderá sair do Real Madrid de forma gratuita.

O atacante defende o clube espanhol desde 2019 e já foi peça importante em dois títulos da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O desejo de Vini Jr é renovar o seu contrato.