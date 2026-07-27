Vini Jr com a seleção brasileira na Copa do MundoWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Jornal espanhol defende que Real renove com Vini Jr: 'Ele se paga'
Atacante, de 26 anos, tem vínculo até junho de 2027
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