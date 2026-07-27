Neymar cantando em show particular do artista, Veigh - Reprodução/X @futebol_info

Neymar cantando em show particular do artista, VeighReprodução/X @futebol_info

Publicado 27/07/2026 13:48

Rio - O atacante Neymar , de 34 anos, recebeu críticas nas redes sociais depois de um vídeo viralizar em que o camisa 10 do Santos aparece participando de um show particular do cantor Veigh. Nas imagens ele aparece cantando a música "Talvez você precise de mim". A atitude gerou uma repercussão muito negativa dos torcedores nas redes sociais.

O camisa 10 entrou em campo, no sábado (25), e anotou os dois gols da equipe no empate entre Santos e Chapecoense. Na manhã seguinte o grupo deveria se reapresentar no CT, Rei Pelé, para o treino coletivo de domingo (26). Porém, o atleta chegou ao local, tomou café da manhã, tirou algumas fotos e foi embora sem treinar, contrariando o planejamento da comissão técnica.

VEJA O VÍDEO

Neymar cantando com Veigh.



Reprodução pic.twitter.com/vWD9BF8f4d — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 27, 2026 As atitudes recentes de Neymar tem irritado os torcedores brasileiros nas redes sociais. "Futebol para Neymar virou segunda ou terceira opção" enquanto outro usuário na rede social "X", o antigo Twitter, foi além "Eu prefiro um Wanderson e um Marquinhos no meu time do que esse palhaço de circo". As atitudes recentes de Neymar tem irritado os torcedores brasileiros nas redes sociais. "Futebol para Neymar virou segunda ou terceira opção" enquanto outro usuário na rede social "X", o antigo Twitter, foi além "Eu prefiro um Wanderson e um Marquinhos no meu time do que esse palhaço de circo".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato