Neymar cantando em show particular do artista, VeighReprodução/X @futebol_info

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João André Pombo
Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, recebeu críticas nas redes sociais depois de um vídeo viralizar em que o camisa 10 do Santos aparece participando de um show particular do cantor Veigh. Nas imagens ele aparece cantando a música "Talvez você precise de mim". A atitude gerou uma repercussão muito negativa dos torcedores nas redes sociais.
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O camisa 10 entrou em campo, no sábado (25), e anotou os dois gols da equipe no empate entre Santos e Chapecoense. Na manhã seguinte o grupo deveria se reapresentar no CT, Rei Pelé, para o treino coletivo de domingo (26). Porém, o atleta chegou ao local, tomou café da manhã, tirou algumas fotos e foi embora sem treinar, contrariando o planejamento da comissão técnica.
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As atitudes recentes de Neymar tem irritado os torcedores brasileiros nas redes sociais. "Futebol para Neymar virou segunda ou terceira opção" enquanto outro usuário na rede social "X", o antigo Twitter, foi além "Eu prefiro um Wanderson e um Marquinhos no meu time do que esse palhaço de circo".
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato