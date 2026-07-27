Santiago Sosa em ação pelo Racing (ARG) diante do Flamengo, no MaracanãMauro Pimentel / AFP

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Pedro Logato
Rio - O Vasco está mais perto da contratação de Santiago Sosa, de 27 anos. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino já tem tudo certo com o jogador e o clube tenta acelerar os últimos detalhes para anunciar a contratação.
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O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Argentina. Há uma reunião prevista nos próximos dias com a diretoria do Racing para finalizar a forma de pagamento pela compra do atleta.
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Sosa, que atua como zagueiro e volante, foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal para o Flamengo. Porém, na atual temporada, o clube argentino viveu uma queda de produção grande e nem avançou nas Sul-Americana.
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Santiago Sosa, de 27 anos, foi revelado pelo River Plate, passou pelo Atlanta, dos Estados Unidos, e desde 2024 atua pelo Racing. Na última temporada, o argentino entrou em campo em campo em 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.
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Santiago Sosa em ação pelo Racing (ARG) diante do Flamengo, no Maracanã
Sosa em partida pelo Racing