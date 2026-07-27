Rio — O atacante Brenner, do Vasco, está sendo monitorado por clubes da MLS, a primeira divisão dos Estados Unidos. O Cruz-Maltino prefere manter o jogador enquanto não consegue contratar um centroavante, mas caso consiga um reforço, uma eventual saída do atacante não deve ser dificultada.
Além disso, caso o atleta aceite alguma das propostas, a diretoria pode vendê-lo, mas por valores elevados. As informações são do jornalista Bruno Murito, do 'ge'.
Recentemente, Brenner recebeu uma oferta do Columbus Crew, dos Estados Unidos, país onde o atacante é bem avaliado após passagens no Cincinatti FC. No entanto, o jogador recusou a proposta.
O atleta de 26 anos chegou ao Vasco em janeiro de 2026, com contrato válido até dezembro de 2029. Com três gols e uma assistência em 26 jogos, ele ainda não empolgou e recebe críticas constantes da torcida vascaína.
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