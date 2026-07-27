Bruno Lopes treina entre os profissionais no CT Moacyr BarbosaReprodução / X

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João Vitor Cravo
Rio - Promessa das categorias de base do Vasco, o atacante Bruno Lopes, de 19 anos, treinou com o elenco profissional nesta segunda-feira (27) e pode se tornar opção para o técnico Pedro Emanuel nas próximas partidas. O comandante já mira o duelo contra o Fluminense, neste sábado (1º), pela Copa do Brasil.
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O destaque do sub-20 vinha se recuperando de uma lesão muscular nos últimos meses e teve seu retorno monitorado pelo treinador português. Pedro Emanuel vê no jovem o potencial para aliviar a carência do time no setor ofensivo.
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No entanto, Pedro Emanuel também acompanhou de perto a situação do jovem para ter mais detalhes sobre seu estado físico. Nos últimos meses, desde a metade de 2025, o atacante não conseguiu se manter saudável por longos períodos e, por isso, ainda não teve sequência no time principal.

Quem é Bruno Lopes?

Bruno Lopes chegou ao Cruz-Maltino ainda na base, vindo da categoria sub-17 do Azuriz, do Paraná, e estreou pelo profissional do clube carioca em julho de 2024, com 16 anos. Sua estreia aconteceu contra o Corinthians, em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão daquele ano.
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Após ganhar minutos no time principal durante o Cariocão de 2025, Bruno Lopes se destacou no Brasileirão sub-20 daquele ano, com quatro gols e uma assistência em 12 partidas. Em seguida, ainda pela base, anotou três gols em três jogos na Copinha, disputada no começo deste ano.
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Porém, apesar de já ter entrado em campo duas vezes em 2026 — contra o Atlético-MG no Brasileirão e contra o Barracas Central na Sul-Americana —, o centroavante ainda não teve grande sequência entre os profissionais, muito em virtude da recorrência das lesões.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza