Bruno Lopes treina entre os profissionais no CT Moacyr BarbosaReprodução / X
Atacante treina com o elenco profissional e pode reforçar o Vasco
Jovem, de 19 anos, é uma das principais joias do clube
Atacante treina com o elenco profissional e pode reforçar o Vasco
Jovem, de 19 anos, é uma das principais joias do clube
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